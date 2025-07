Aktion Sternsingen 2025: Spendenrekord mit knapp 1,8 Mio. Euro

Von: luk

Bozen – Jubel und Dankbarkeit bei den Südtiroler Sternsinger und Sternsingerinnen: Mit 1.793.941,67 Euro wurde in diesem Jahr eine neue Rekordsumme gesammelt. Die Initiative der Katholischen Jungschar Südtirols und des Missionsamtes der Diözese Bozen-Brixen unterstützt mit den Spenden weltweit Menschen in über 100 Projekten.

Die Aktion Sternsingen hat in diesem Jahr mit 1.793.941,67 Euro das höchste Spendenergebnis in ihrer Geschichte erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 11,5 Prozent. Über 5.000 Sternsinger und Sternsingerinnen waren zum Jahreswechsel 2024/2025 in ganz Südtirol unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für Menschen in Not zu sammeln.

Jährlich im Sommer steht das Ergebnis fest. Matthias Komar, 1. Vorsitzender der Jungschar ist stolz auf die beeindruckende Summe: „Unsere Freude ist riesig. Das Ergebnis macht deutlich, wie fest das Sternsingen als Brauchtum in Südtirol verwurzelt und wie groß die Solidarität für Menschen in Not ist. Wir sind sehr dankbar für die große Spendenbereitschaft der Südtiroler Bevölkerung und für den engagierten Einsatz der Kinder und aller, die diese Aktion Jahr für Jahr möglich machen. Gerade angesichts der vielen Krisen und Notlagen weltweit sind solche Zeichen der Solidarität unverzichtbar.“

Hilfe, die ankommt

Mit den Spenden der diesjährigen Aktion Sternsingen werden weltweit 125 Projekte unterstützt, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales. Über die Hälfte dieser Projekte liegen in Afrika, auch in Asien, Südamerika und Europa werden zahlreiche Initiativen gefördert: So werden zum Beispiel Schulen gebaut, Bildungsprogramme ermöglicht, medizinische Versorgung verbessert und soziale Dienste gestärkt. Die Hilfe kommt direkt dort an, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Dank der Spenden erhalten Kinder und ihre Familien Perspektiven für eine bessere Zukunft.

„Die Aktion Sternsingen bringt ein Stück mehr Gerechtigkeit und Hoffnung in die Welt. Unser aktuelles Jahresthema ‚Kleine Taten – großer Frieden‘ macht deutlich, dass auch kleine Gesten Großes bewirken können – das zeigt sich jedes Jahr aufs Neue auch beim Sternsingen. Jede Spende, ob groß oder klein, zählt und bewirkt viel. Wir hoffen, dass auch die kommende Aktion ein voller Erfolg wird“, betont Komar.