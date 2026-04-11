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Südtiroler Sanitätsbetrieb verurteilt jegliche Unregelmäßigkeiten

Schindluder mit Zweisprachigkeitsnachweisen: “Völlig inakzeptabel”

Samstag, 11. April 2026 | 16:27 Uhr
sy sprache bildung schule zweisprachigkeit
fotolia.de/Marijus - Symbolbild
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Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb verurteilt mit größter Entschiedenheit jegliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Sprachzertifikaten zum Zweisprachigkeitsnachweis: “Die Möglichkeit, sich in der eigenen Muttersprache auszudrücken, ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein grundlegendes Recht unserer Patientinnen und Patienten. Aus diesem Grund ist es völlig inakzeptabel, dass jemand den Zweisprachigkeitsnachweis ohne ordnungsgemäßes Ablegen der Prüfung erlangt oder die Beherrschung beider Amtssprachen vortäuscht.”

Dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wurden aktuell 22 Fälle gemeldet, in denen der Zweisprachigkeitsnachweis gefälscht war oder Unregelmäßigkeiten aufwies. Wie gesetzlich vorgesehen, sei den Betroffenen unverzüglich der Verlust des Angestelltenverhältnisses mitgeteilt worden. Dasselbe Verfahren werde auch bei weiteren Mitarbeitenden angewandt, sollte sich ein Verdacht bestätigen.

Und weiter heißt es in dem Kommuniqué: “Der Südtiroler Sanitätsbetrieb sichert den zuständigen Behörden weiterhin seine volle Zusammenarbeit zu und ist zuallererst daran interessiert, dass sämtliche Aspekte des mutmaßlichen Fehlverhaltens vollständig und transparent aufgeklärt werden.”

Zugleich wird in dem Schreiben betont, “dass die große Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes täglich mit hohem Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Professionalität zum Wohl der Bevölkerung arbeitet und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verdient.”

Bezirk: Bozen

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