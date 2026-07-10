Schlag gegen mutmaßliche Hotel-Einbrecher in Südtirol

Von: luk

Bozen – Nach einer monatelangen Ermittlungsarbeit haben die Carabinieri gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bozen eine mutmaßliche Einbrecherbande zerschlagen, die für zahlreiche Diebstähle in Südtiroler Hotels verantwortlich sein soll. Zwölf Verdächtige wurden festgenommen, gegen fünf weitere wurde Hausarrest verhängt. Zwei mutmaßliche Beteiligte sind derzeit noch flüchtig.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Beschuldigten zwischen August 2025 und Anfang 2026 innerhalb von sechs Monaten insgesamt 63 Einbrüche verübt haben. Betroffen waren vor allem Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Südtirol. Der entstandene Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich um drei voneinander unabhängige Tätergruppen. Bei den Verdächtigen soll es sich überwiegend um albanische Staatsangehörige im Alter von rund 30 Jahren handeln, die nicht nur in Südtirol, sondern auch in anderen Regionen Italiens ihr Unwesen getrieben haben sollen.

Bei ihrer Arbeit stießen die Einsatzkräfte in Brixen zudem auf rund drei Kilogramm Kokain, das sichergestellt wurde. Deshalb wird gegen die Beschuldigten neben schweren Einbruchsdiebstählen auch wegen mutmaßlichen Drogenhandels ermittelt.