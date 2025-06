Schlecht ausgerüstet auf Rax: Frau per Tau gerettet

Von: apa

Unzureichend ausgerüstet ist eine 24-Jährige am Pfingstmontag auf der Rax in Niederösterreich unterwegs gewesen. Bei einer Bergtour über den Preinerwandsteig auf die Preinerwand konnte die Frau in 1.700 Metern Höhe laut Polizei nicht mehr weiter. Ihr Begleiter setzte einen Notruf ab, die Freizeitsportlerin wurde daraufhin mit dem Hubschrauber per Tau aus dem alpinen Gelände gerettet. Der Einsatz der Alpin- und Flugpolizei wird der unverletzt gebliebenen Ungarin verrechnet.

Die 24-Jährige und ihr Bekannter dürften sich vor ihrem Aufbruch Montagfrüh mit der Schwierigkeit und Länge der Tour nicht vertraut gemacht haben, betonte die Polizei am Dienstag per Aussendung. Sie gelten zudem als unerfahrene Wanderer. Dem Begleiter gelang nach der Rettung der Frau der selbstständige Abstieg.