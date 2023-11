Schneefallgrenze in Südtirol heute bei 1.000, morgen bei 2.000 Meter

Bozen – Südtirol wird heute von einer Warmfront gestreift. Das hat laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin zur Folge, dass die Wolken überwiegen. In der West- und Nordhälfte Südtirols beginnt es zudem zu schneien. Zunächst nur im Obervinschgau und im Ortlergebiet, später auch am gesamten Alpenhauptkamm. Im südlichen Teil Südtirols kommt weniger Niederschlag an. Völlig trocken dürfte es im Unterland bleiben.

Mit der Warmfront kommt auch deutlich mildere Luft nach Südtirol. Schneit es heute noch bis auf 1.000 Meter herab, steigt die Schneefallgrenze am Montag auf 2.000 Meter an. Auf den Bergen wird es am Montag zehn Grad milder sein als zuletzt. Auch im Tal steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas an.

Die Sonne kommt in den nächsten Tagen aber nur gebietsweise durch. Am Montag regnet es am Alpenhauptkamm am Vormittag etwas. Am Nachmittag klingen die Niederschläge ab. Weiter südlich bleibt es den ganzen Tag trocken und zeitweise scheint die Sonne.

Am Dienstag regnet es am Alpenhauptkamm vor allem in der Früh und am Abend. Abseits davon wechseln Sonne und Wolken, im Süden sind erst am Abend ein paar Regenschauer möglich.

Am Mittwoch gibt es an der Grenze zu Nordtirol noch ein paar Regenschauer, sonst überwiegt der Sonnenschein. In den nördlichen Tälern wird es vorübergehend föhnig.

Der Donnerstag bringt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken.

Am Freitag folgt voraussichtlich die nächste Front an der Alpennordseite, damit wird es am Alpenhauptkamm wieder unbeständiger. Im Süden bleibt es freundlicher.

