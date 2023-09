Schock in Brixen nach Tod von Amélie Resch [22]

Brixen/San Felice del Benaco – In Brixen und weit darüber hinaus herrscht große Trauer um Amélie Resch (22). Die junge Brixnerin war am Sonntagabend in San Felice del Benaco am Gardasee bei einem Motorradunfall verunglückt. Sie fuhr als Beifahrerin mit. Beim Crash mit einem Geländewagen im Zuge eines Überholmanövers wurde sie auf den Boden geschleudert. Im Krankenhaus von Brescia erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Die Nachricht vom Tod der 22-Jährigen verbreitete sich am Montag wie ein Lauffeuer in der Bischofsstadt, berichtet das Tagblatt Dolomiten. Viele nahmen Anteil am Schmerz der Familie über den Verlust einer der drei Töchter. Die Familie führt in Brixen das Hotel „Krone“ an der Stadelgasse.

Die junge Frau galt als lebenslustig und sehr kameradschaftlich. Von 2010 bis 2018 Mitglied des Kletter-Teams in Brixen gewesen. Während ihrer Oberschulzeit zählte sie zu den hoffnungsvollsten Klettertalenten Südtirols.

Sie war auch gerne auf dem Fahrrad unterwegs und führte Touren. In ihrer Freizeit half sie beim Organisieren von Freestyle-Events auf der Plose. Seit einiger Zeit war sie in der Gastronomie am Gardasee tätig.

Der Motorradfahrer – ein Kosovare (32), der in Sterzing lebt – war bei dem Unfall mittelschwer verletzt worden. Er wurde in die Klinik in Brescia zur Behandlung transportiert.

Die Verkehrspolizei Salò nahm die Unfallermittlungen auf. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr gegen den Motorradfahrer wird angeblich geprüft.