Schock in Galsaun: Schülerbus in Unfall verwickelt

Von: mk

Galsaun – Ein Auffahrunfall in Galsaun im Vinschgau hat am heutigen Mittwochmorgen für Aufregung gesorgt. Ein Linienbus, der in Richtung Meran fuhr, ist kurz nach 7.00 Uhr in der Früh gegen einen Pick-up geprallt. Von den 17 Insassen war ein Großteil davon minderjährig, da es sich um einen Schülertransport handelte.

Offenbar ereignete sich der Unfall östlich der Baustelle vom Umfahrungstunnel.

Wie Georg Tappeiner, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Galsaun gegenüber Südtirol News erklärte, habe der Chauffeur wohl noch versucht, rechtzeitig zu bremsen, als er die stehenden Fahrzeuge erblickt habe. Aufgrund der Wetterverhältnisse sei die Straße allerdings spiegelglatt gewesen.

Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. „Äußerlich sichtbare Verletzungen trug niemand davon. Zwei Personen wurden vom Weißen Kreuz zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht“, erklärt Tappeiner gegenüber Südtirol News.

In Folge des Unfalls kam es zu Staus in beiden Fahrtrichtungen. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.