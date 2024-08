Schüsse auf Feuerwehrleute: Glücklicherweise niemand verletzt

Einsatzfahrzeug in Innichen erheblich beschädigt

Von: luk

Innichen – Nach den dramatischen Ereignissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag atmet man im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Innichen langsam auf.

Wie berichtet, wurden die Wehrleute in der Nacht zu einer Amtshilfe für die Polizeikräfte und wegen eines gemeldeten Gasgeruchs alarmiert. Bei ihrem Eintreffen mussten die Einsatzkräfte allerdings in Deckung gehen. Auf sie wurde scharf geschossen.

Ewald Kühbacher (50) hatte die Waffe seines Vaters an sich genommen und in weiterer Folge seine Nachbarin erschossen. Danach verbarrikadierte er sich in der Wohnung.

Auf der Seite der Einsatzkräfte wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Dies hätte aber auch leicht anders ausgehen können, wie die Bilder zeigen.

Die Seitenscheibe eines Fahrzeugs wurde getroffen. Auch in der Windschutzscheibe und in der Motorhaube sowie in der Seite des Fahrzeugs sind Einschusslöcher einer großkalibrigen Waffe zu sehen.