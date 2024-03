Schwangere geschlagen und zum Sex gezwungen

30-Jähriger wird in Bozen verhaftet

Bozen – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 30-Jährigen aus Gambia verhaftet. Ihm werden unter anderem Misshandlung, Körperverletzung und sexuelle Gewalt vorgeworfen.

Gegen den Mann, der wegen unterschiedlicher Vergehen bereits mehrfach vorbestraft ist und der über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, lag ein Vollstreckungsbefehl des Bozner Untersuchungsrichters vor.

Die Partnerin des 30-Jährigen hatte am 12. Februar Anzeige gegen ihn erstattet. Die Frau lebte gemeinsam mit dem Mann in einem Zelt am Ufer des Eisacks.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau seit langem Gewalt und wiederholte Übergriffen hatte erdulden müssen, die sich in letzter Zeit verschlimmert hatten – vor allem als der Mann von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Neben körperlicher Gewalt soll die Frau auch mehrfach gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden sein.

Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt. Quästor Paolo Sartori hat ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet.