Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwede zwingt Ehefrau zu Sex mit mehr als 100 Männern
Frau hatte ihren Mann selbst bei der Polizei angezeigt

Schwede zwingt Ehefrau zu Sex mit mehr als 100 Männern

Montag, 16. Februar 2026 | 16:45 Uhr
wFrauen, welche Opfer von Gewalt geworden sind, erhalten zukünftig eine Ticketbefreiung für Gesundheitsleistungen. (Foto: Pixabay/Martina Mainetti)oman-6135236_1280_martina mainetti Pixabay
Pixabay/Martina Mainetti
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein Schwede soll seine Ehefrau laut Medienberichten zu sexuellen Handlungen mit mindestens 120 Männern gezwungen haben. Die Taten sollen sich nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB über mehrere Jahre sowohl bei physischen Treffen als auch über das Internet abgespielt haben. Der Fall ist seit längerem bekannt – der Mann sitzt bereits seit Oktober wegen des Verdachts auf schwere Zuhälterei in Untersuchungshaft. Zuvor war aber immer von rund 30 Männern die Rede gewesen.

Die Frau hatte ihren Mann selbst bei der Polizei angezeigt. Bei einer Befragung hatte sie dem schwedischen Rundfunk zufolge angegeben, in manchen Fällen unter so starkem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu sein, dass sie sich nicht an alles erinnern könne.

Ihr Mann soll die sexuellen Dienste demnach auf verschiedenen Webseiten angeboten haben. Im März soll Anklage gegen ihn erhoben werden. Auch den Freiern, die aus ganz Schweden kommen sollen, droht eine Strafe. In Schweden ist der Kauf sexueller Dienstleistungen illegal, der Verkauf von Sex bleibt straffrei.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
37
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
32
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Kommentare
23
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Olympia: Streit um da Vincis bestes Stück
Kommentare
22
Olympia: Streit um da Vincis bestes Stück
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 