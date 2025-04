Schwerbehinderter im Spital bestohlen – Verdächtiger rastet aus

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Im Bozner Krankenhaus hat sich ein schwerwiegender Vorfall zugetragen. Zwei Männer sollen sich ins Spital geschlichen und einen schwerbehinderten Patienten bestohlen haben. Als sie überführt wurden, attackierte einer der beiden Beamte der Polizei.

Doch der Reihe nach: Die Staatspolizei war verständigt worden, weil zwei Unbekannte in der Nähe abgestellter Fahrräder beobachtet worden waren, die sich verdächtig verhielten. Nach einer kurzen Fahndung konnten die Beamten die beiden Männer stellen und zur Identifizierung auf die Quästur bringen. Demnach handelte es sich zwei Marokkaner, die bereits vorbestraft sind, und zwar um den 29-jährigen K.S. und den 31-jährigen B.A.M.

Unterdessen wurden Polizeibeamte, die den Wachdienst im Krankenhaus versehen, darüber unterrichtet, dass die beiden Männer zuvor in der zahnmedizinischen Abteilung zugeschlagen hätten und für mehrere Diebstähle verantwortlich seien. Unter anderem sollen sie dort die Brieftasche eines schwerbehinderten Patienten entwendet haben. Ihre Beute hatten sie offenbar entsorgt, bevor sie von der Polizei gestellt wurden. Beide wurden daraufhin wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Doch damit nicht genug: Auf der Quästur eskalierte die Situation, als B.A.M. versuchte, die Flucht zu ergreifen. In seiner Verzweiflung attackierte der 31-Jährige die Polizisten und verpasste ihnen Fußtritte und Schläge mit der Faust. Anschließend hämmerte er seinen Kopf gegen eine Glasscheibe im Wartezimmer, die darauf zu Bruch ging, bevor er überwältigt werden konnte. Die Beamten legten ihm in der Folge Handschellen an.

B.A.M. wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Sachbeschädigung festgenommen und in einer Sicherheitszelle unter Arrest gestellt. Auf ihn wartet ein Eilverfahren vor Gericht. Angesichts der Situation hat Quästor Paolo Sartori bei der zuständigen Flüchtlingskommission die Aufhebung des Asylstatus der beiden Männer beantragt, um sie nach Haftentlassung des Landes zu verweisen.