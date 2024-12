Schwerer Arbeitsunfall in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff

Von: mk

Meran – In den Gärten von Schloss Trauttmansdorff hat sich am Mittwoch ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 50-Jähriger aus Vöran, der an Gartenarbeiten beteiligt war, ist rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hat ein Polytrauma erlitten.

Der Unfall hat sich gegen 11.30 Uhr ereignet, berichtet Alto Adige online. Der Mann wurde noch am Unfallort vom Notarzt und vom Weißen Kreuz versorgt.

Trotz der schweren Verletzungen musste der 50-Jährige nicht intubiert werden. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang. Die Ursache des Sturzes ist noch nicht gänzlich geklärt.