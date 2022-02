Schwerer Skiunfall am Piz Sorega

Hochabtei – In Hochabtei hat sich am Donnerstag kurz nach 10.00 Uhr am Piz Sorega ein Freizeitunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person schwer verletzt.

Offenbar handelt es sich um einen Skiunfall im Snowpark.

Im Einsatz standen die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites. Die verletzte Person wurde ins Bozner Krankenhaus geflogen.