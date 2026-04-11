Schwerer Traktorunfall in Reinswald

Von: ka

Reinswald – Am späten Samstagnachmittag kam es in Reinswald im Sarntal zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Das Unglück ereignete sich gegen 17.55 Uhr bei landwirtschaftlichen Arbeiten.

Ersten Informationen zufolge war ein Landwirt mit seinem Traktor bei Feldarbeiten beschäftigt, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache an einem Hang das Gleichgewicht verlor. Die Maschine überschlug sich mehrfach.

Dabei erlitt der Fahrer ein Polytrauma. Trotz der Schwere seiner Verletzungen musste er vor Ort nicht intubiert werden. Sein Zustand wird von den Rettungskräften jedoch als schwerwiegend eingestuft.

Unmittelbar nach dem Notruf wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, um den Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle abzusichern. Vor Ort waren der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die die Bergungsarbeiten unterstützte. Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in das Zentralkrankenhaus Bozen geflogen. Es handelte sich um einen Arbeitsunfall, der die Gefahren der Berglandwirtschaft einmal mehr verdeutlicht. Glücklicherweise waren die Rettungskräfte schnell vor Ort, um die medizinische Versorgung einzuleiten.