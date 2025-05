Schwerer Unfall bei Brixen: Autofahrer erheblich verletzt

Von: luk

Brixen – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ist am Donnerstagnachmittag ein Mann aus dem Eisacktal schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr auf der Brennerstaatsstraße (SS12) am Ortseingang von Brixen, in der Nähe des Möbelhauses Jungmann.

Aus noch zu klärenden Gründen prallte ein in Richtung Norden fahrender VW Tiguan frontal gegen einen Sattelzug mit italienischem Kennzeichen. Dabei wurde das Auto auf die Frontpartie des Lkw und anschließend auf eine Verkehrsinsel mit Zebrastreifen geschleudert. Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fußgänger unterwegs.

Der Pkw-Lenker blieb verletzt und benommen im Fahrzeug zurück, konnte aber dank des schnellen Eingreifens anderer Verkehrsteilnehmer aus dem Wagen befreit werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert. Laut ersten ärztlichen Einschätzungen erlitt er schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Am Unfallort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Brixen, ein Rettungswagen des Roten Kreuzes, ein Notarzt, eine Streife der Carabinieri sowie zwei Beamte der Ortspolizei.

Die Brennerstaatsstraße musste in beiden Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt werden, um die Bergungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen. Infolge der Sperre bildeten sich lange Staus, die sich auch auf die Tunnel der Umfahrungsstraße auswirkten. Zeitweise reichten die Kolonnen über zwei Kilometer zurück.