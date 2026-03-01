Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Unfall in Gsies
Mehrere Personen verletzt

Schwerer Unfall in Gsies

Sonntag, 01. März 2026 | 22:41 Uhr
645754632_1395127282646553_1051909005002725224_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Gsies


Von: ka

Gsies – Am frühen Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Gsies zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Gsieser Talstraße alarmiert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Gsies

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war beschädigt zum Stillstand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein komplexes Lagebild mit mehreren verletzten Personen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Gsies

Diese wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehrleute sicherten umgehend die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten. Zudem wurde der Verkehr geregelt und die Fahrbahn von Trümmern und ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Gsies

Nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten konnte die Straße schrittweise wieder für den Verkehr freigegeben werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin Gsies standen ein Landesrettungshubschrauber, weitere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie die Behörden im Einsatz.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Gsies

Bezirk: Pustertal

© 2026 First Avenue GmbH
 