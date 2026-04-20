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Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall mit Kleinmotorrad in St. Georgen bei Bruneck

Montag, 20. April 2026 | 15:08 Uhr
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Ortspolizei Bruneck
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Von: mk

St. Georgen – Am heutigen Montag hat sich gegen 9.30 Uhr auf der Ahrntaler Straße in St. Georgen bei Bruneck ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren ein Kleinmotorrad und ein Pkw.

Laut den ersten Erhebungen durch die Ortspolizei Bruneck dürfte es zu einem frontalen Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sein.

Ortspolizei Bruneck

Der Motorradfahrer, ein in Bruneck ansässiger 65-jähriger Mann, wurde dabei schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung musste der Mann unverzüglich im Krankenhaus Bruneck operiert werden.

Für eine genaue Rekonstruktion des Unfalls sind nun noch weitere Ermittlungen erforderlich – es werden die Beteiligten und mögliche Zeugen angehört.

Entlang der Ahrntaler Straße kam es in beiden Richtungen zu längeren Kolonnenbildungen. Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen konnte der Verkehr teilweise abwechselnd einspurig fließen.

Bezirk: Pustertal

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