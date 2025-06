Schwerer Unfall von alkoholisiertem Familienvater am Steuer

Von: apa

Großes Glück hatte eine Familie, deren Fahrzeug sich Samstagnachmittag bei der Westeinfahrt in Wien-Hietzing mehrfach überschlagen hat. Der Familienvater, der sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte, erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Kinder auf der Rückbank blieben unversehrt. Die Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde am Kopf verletzt und trug Prellungen davon, berichtete die Polizei am Sonntag. Am Auto entstand erheblicher Schaden.

Der 46-jährige Lenker fuhr mit seiner Familie bei Starkregen auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien. Vermutlich aufgrund des Wetters verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw stieß gegen mehrere Leitpflöcke und Verkehrsschilder und überschlug sich mehrfach. Die schwer verletzte Beifahrerin wurde von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Unfallauto befreit und nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien in einen Schockraum gebracht.

Die Berufsfeuerwehr entfernte das Fahrzeug und sicherte die Unfallstelle. Im Zuge der Unfallerhebungen des Verkehrsunfallkommandos stellte sich heraus, dass der 46-Jährige eine Alkoholisierung von etwa 0,9 Promille aufwies. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem erfolgte eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A1 Richtung Wien.