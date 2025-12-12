Schwerer Verkehrsunfall auf der Mebo

Von: luk

Nals/Vilpian – Auf der Nordspur der Mebo hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei zog sich Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu, nachdem er gegen 17.15 Uhr in der Nähe der Ausfahrt Vilpian/Nals mit einem Lkw kollidierte. Der Unfall geschah auf Höhe der Tankstelle Q8.

Der Motorradlenker, der mit einem italienischen Kennzeichen unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen. Das alarmierte Weiße Kreuz brachte ihn unter notärztlicher Begleitung umgehend ins Bozner Krankenhaus. Dort wurde er in der Abteilung für Intensivmedizin aufgenommen. Sein Zustand war am Abend laut Zeitung Alto Adige kritisch.

Die Verkehrspolizei hat noch am Unfallort mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs begonnen. Es werden Videoaufzeichnungen aus dem Bereich ausgewertet, um die genaue Dynamik des Zusammenstoßes zu klären.

Im Einsatz standen neben den Polizeikräften auch die Freiwilligen Feuerwehren von Nals und Vilpian sowie Rettungskräfte des Weißen Kreuzes. Für die Dauer der Arbeiten und zur Durchführung der Ermittlungen musste die Nordspur der Mebo zwischen Terlan und Vilpian bis etwa 20.00 Uhr komplett gesperrt werden. In der Folge kam es auf der Verbindung zwischen Bozen und Meran zu kilometerlangen Staus.