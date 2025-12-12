Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Verkehrsunfall auf der Mebo
Motorradfahrer schwer verletzt - lange Staus nach Kollision mit Lkw

Schwerer Verkehrsunfall auf der Mebo

Freitag, 12. Dezember 2025 | 10:41 Uhr
Unfall Mebo
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Nals/Vilpian – Auf der Nordspur der Mebo hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei zog sich Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu, nachdem er gegen 17.15 Uhr in der Nähe der Ausfahrt Vilpian/Nals mit einem Lkw kollidierte. Der Unfall geschah auf Höhe der Tankstelle Q8.

Der Motorradlenker, der mit einem italienischen Kennzeichen unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen. Das alarmierte Weiße Kreuz brachte ihn unter notärztlicher Begleitung umgehend ins Bozner Krankenhaus. Dort wurde er in der Abteilung für Intensivmedizin aufgenommen. Sein Zustand war am Abend laut Zeitung Alto Adige kritisch.

Die Verkehrspolizei hat noch am Unfallort mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs begonnen. Es werden Videoaufzeichnungen aus dem Bereich ausgewertet, um die genaue Dynamik des Zusammenstoßes zu klären.

Im Einsatz standen neben den Polizeikräften auch die Freiwilligen Feuerwehren von Nals und Vilpian sowie Rettungskräfte des Weißen Kreuzes. Für die Dauer der Arbeiten und zur Durchführung der Ermittlungen musste die Nordspur der Mebo zwischen Terlan und Vilpian bis etwa 20.00 Uhr komplett gesperrt werden. In der Folge kam es auf der Verbindung zwischen Bozen und Meran zu kilometerlangen Staus.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
218
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
72
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
53
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
42
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
32
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 