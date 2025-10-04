Schwerer Verkehrsunfall in Naturns

Von: ka

Naturns – Am Samstagnachmittag ereignete sich in Naturns ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierten auf der Vinschger Staatsstraße gegen 16.45 Uhr zwei Pkw und ein Motorrad. Dabei erlitt der Motorradfahrer, ein Ausländer unbekannten Alters und Herkunft, schwere Verletzungen. Er wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Meran des Weißen Kreuzes, ein Rettungswagen der Sektion Naturns, der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr von Naturns und die Carabinieri von Schlanders.