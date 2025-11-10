Schwerpunktaktion in Bozen: Polizei zeigt acht Personen an

Von: Ivd

Bozen – Die Polizei hat am vergangenen Wochenende in Bozen im Rahmen umfangreicher Schwerpunktkontrollen acht Personen angezeigt. Die Einsätze fanden auf Anordnung von Quästor Ferrari statt und wurden gemeinsam mit Carabinieri, Fianzpolizei, Stadtpolizei und Militärstreifen durchgeführt.

Die Polizei war am Freitag und Samstag in mehreren Bereichen der Stadt im Einsatz – unter anderem auf dem Obstplatz, in der Kapuzinergasse, auf dem Pfarrplatz, Dominikanerplatz, sowie in den Zonen Palermostraße, Mazziniplatz, Zillerplatz und im Park der Religionen. Hintergrund der Aktion waren zahlreiche Beschwerden von Anwohnern über nächtliche Ruhestörungen.

Bei den Überprüfungen wurden in mehreren Lokalen vier Anzeigen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit erstattet.

Mehrere Anzeigen und sichergestellter Gegenstand

Im Park der Religionen trafen die Beamten auf einen senegalesischen Staatsbürger, der gegen ein bestehendes Rückkehrverbot verstoßen hatte. Auf dem Verdiplatz, hinter dem Stadttheater, wurde ein marokkanischer Mann angezeigt, der ein Messer mit sich führte.

Weitere Vorfälle ereigneten sich in der Kapuzinergasse und Wolkensteinstraße: Dort wurde ein Mann nach dem Wurf einer Glasflasche angezeigt, ein weiterer – ein tunesischer Staatsbürger – wegen Hehlerei und Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot. In der Eisack-Straße fiel ein zweiter Tunesier auf, der ebenfalls gegen ein städtisches Betretungsverbot verstoßen hatte.

Bilanz des Wochenendes

Insgesamt wurden 194 Personen kontrolliert. Die Polizei kündigte an, die gemeinsamen Kontrollen zur Sicherung der öffentlichen Ordnung und zur Bekämpfung von Belästigungen in der Innenstadt fortzusetzen.