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Die Rettung brachte die Verletzte ins Spital

Schwerverletzte bei Frontalunfall in steirischem Tunnel

Samstag, 14. März 2026 | 09:50 Uhr
Die Rettung brachte die Verletzte ins Spital
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
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Von: apa

Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall im steirischen Himmelreichtunnel schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, krachte frontal in das Auto der Frau. Er war stark alkoholisiert und wurde unbestimmten Grades verletzt, berichtete die Polizei. Der Himmelreichtunnel war im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten für über zwei Stunden gesperrt.

Beide Pkw-Lenker wurden ins Spital gebracht und der Verkehr zwischen 22.50 Uhr und 1.15 Uhr früh örtlich umgeleitet. Zu Unfallursache und -hergang wird laut Polizei noch ermittelt.

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