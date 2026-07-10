Sechs Tote bei Waldbrand in Südspanien

Von: APA/AFP

Bei einem Waldbrand im südspanischen Andalusien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Almería ausgebrochen, teilte in der Nacht auf Freitag die Regionalregierung unter Berufung auf die Rettungskräfte mit. Einige der Opfer seien tot in ihrem Auto aufgefunden worden.

“Bei dem Waldbrand, der heute Nachmittag in der Gemeinde Los Gallardos ausbrach, kamen nach Angaben der Rettungskräfte sechs Menschen ums Leben”, erklärte die Regionalregierung. “Die Todesfälle ereigneten sich in einem Ortsteil von Bédar; einige der Opfer wurden in Fahrzeugen aufgefunden.”

Spanien leidet wie auch Portugal und Frankreich derzeit unter massiver Hitze. In Teilen des Landes gilt seit Tagen die höchste Hitze-Alarmstufe. Das trockene Wetter und die hohen Temperaturen begünstigen den Ausbruch von Feuern. Auch in Frankreich und Portugal kämpfte die Feuerwehr in den vergangenen Tagen gegen mehrere schwere Brände.