Sekretärin mit krimineller Energie: Erneute Anzeige im Unterland

Betrug am Arbeitgeber und dessen Kunden

Neumarkt/Salurn – Anfang Oktober haben die Carabinieri eine 50-Jährige aus Salurn angezeigt, die als Sekretärin in einer Zahnarztpraxis in Salurn arbeitet. Die Angestellte hatte sich bekanntlich dazu hinreißen lassen, eine Rechnung ihres Arbeitgebers so auszustellen, dass das Geld einer Kundin auf ihrem Konto gelandet ist. Damit hat sie sowohl den Zahnarzt als auch die Patientin um 2.000 Euro betrogen.

Wie die Carabinieri nun berichten, wurde dieselbe 50-jährige Frau aus Salurn, nach weiterführenden Ermittlungen erneut angezeigt. Es soll nämlich nicht ihr erstes Vergehen gewesen sein. Bei ihrem vormaligen Arbeitgeber, ein Zahnarzt mit Praxis in Neumarkt, soll sie die identische Masche abgezogen haben. 4.000 Euro, die eine Kundin aus dem Unterland bezahlt hatte, sind damals offenbar in ihrer Tasche gelandet. Auch hier stellte die Sekretärin eine täuschend echte Rechnung aus.

Die Patientin hatte sich nach dem Bekanntwerden des ersten Falles vor rund zwei Wochen ihre alten Unterlagen angesehen und Unregelmäßigkeiten entdeckt. Daraufhin informierte sie die Carabinieri. Der Zahnarzt, der mittlerweile im Trentino tätig ist, zählt nun ebenfalls zu den Betrugsopfern der Sekretärin mit der kriminellen Energie.

Die Carabinieri aus dem Unterland prüfen nun – auch mithilfe der Finanzpolizei – ob es noch weitere Geschädigte gibt.