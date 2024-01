Seltenes Wetterphänomen in Südtirol – Blitzeis in der Nacht

Bozen – In Südtirol hat sich ein seltenes Wetterphänomen ereignet: In der Nacht gab es Blitzeis. Hauptsächlich war das Sarntal betroffen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt.

Von 18.00 Uhr bis gegen 3.00 Uhr hat es geregnet. Weil der Boden kalt ist, ist der Regen unmittelbar gefroren. Die Straßen waren mitunter spiegelglatt.

Vom Blitzeis und Eisregen war auch Franzensfeste betroffen.

Nach dem Eisregen setzte Schneefall ein. “Die Schneefallgrenze pendelt je nach Niederschlagsintensität sehr stark zwischen 200 und 2.000 Meter”, so Peterlin.

Guten Morgen. Zunächst gab es stellenweise gefrierenden Regen, danach verbreitet leichter bis mäßiger Schneefall bis in die Täler. Das Land erwacht heute wieder in weiß. Von angezuckert in Bozen, über 5 cm in Brixen, 10 cm in Bruneck bis hin zu 15 cm in Abtei. ⛄️

— Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 18, 2024