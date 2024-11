Sensibilisierungsmaßnahmen zu Verantwortung und Pflichtbewusstsein

Von: mk

Bozen – Sigrun Falkensteiner, Vincenzo Gullotta und Heinrich Videsott, die Landesschuldirektoren aller drei Sprachgruppen, haben bei einer Sitzung des Landeskomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit teilgenommen.

Der Sitzung am gestrigen Donnerstag im Herzogspalast stand Regierungskommissär Vito Cusumano vor, daran teil nahmen zudem die Leiter der örtlichen Polizeikräfte. Im Rahmen des Treffens wurde abgeklärt, welche Maßnahmen die Schulen der drei Sprachgruppen zur Sensibilisierung der jungen Generation für das Thema Gesetzmäßigkeit und staatsbürgerliche Verantwortung treffen.

Die Schulen bieten eine Vielzahl von Initiativen an, die einen integrierten Ansatz zwischen Bildung, Prävention und direktem Handeln verfolgen und darauf abzielen, den Schülerinnen und Schülern konkrete Instrumente an die Hand zu geben, um ihnen die Bedeutung der Einhaltung von Regeln, des Dialogs und der aktiven Teilnahme am Gemeinschaftsleben zu vermitteln, erklärten die Vertreterinnen und Vertreter des Schulsystems und erläuterten im Detail die geplanten Maßnahmen. Es seien Bildungsprojekte in allen Schulen und Schulstufen mit interdisziplinären Ansätzen geplant, die Geschichte, gesellschaftliche Bildung und Analyse sozialer Phänomene verbinden.

Geplant sind auch Treffen mit Fachleuten wie Richtern und Richterinnen sowie Vertretungen der Ordnungskräfte, die den Kindern und Jugendlichen Geschichten von Engagement und Mut aufzeigen. Geplant sind zudem Wettbewerbe zum Thema Rechtskultur und thematische Workshops, um die Debatte unter den Jugendlichen zu Themen wie Gerechtigkeit, Mobbing, Achtung der Menschenrechte und bewusste Nutzung von digitalen Technologien anzuregen. Pilotprojekte zur Wiedergutmachungsjustiz sollen das Bewusstsein für die Folgen des eigenen Handelns und die Bedeutung der konstruktiven Gegenüberstellung fördern.

Die Bildungslandesräte Philipp Achammer, Marco Galateo und Daniel Alfreider unterstützen dieses Vorhaben und heben die Bedeutung dieser auf Schulebene durchgeführten Maßnahmen hervor. Denn diese stellen ein konkretes Engagement zur Verhinderung von Risikoverhalten dar und stärken das Gemeinschaftsgefühl, indem sie den Wert der Legalität als Grundlage einer gerechten Gesellschaft hervorheben.