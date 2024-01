Sexten zwischen Jubel und Trauer

Sexten – Obwohl Jannik Sinner mit seinem Sieg über Daniil Medvedev bei den Australian Open seinen ersten Major-Titel geholt hat, sind die Bürger in seiner Heimatgemeinde entzweigerissen. Einerseits ist man natürlich stolz auf die Leistung des erst 22-jährigen Champions, andererseits ist die Trauer nach dem Tod von Monika Stauder Tschurtschenthaler und ihren zwei Söhnen im Alter von sieben und zehn Jahren noch immer überwältigend.

Wie berichtet, ist die 47-Jährige aus Moos in Sexten am 22. Jänner mit ihren Kindern in Richtung Lienz unterwegs gewesen. Mit ihrem Pkw geriet sie auf der Drautal Straße (B100) in einer Rechtskurve in die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit einem leeren Linienbus. Ein dritter Sohn im Alter von 13 Jahren wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.

In Sexten sind die Bestürzung über das Unglück und die Trauer groß, wo Monika Stauder mit ihrem Ehemann, dem bekannten Fotografen Christian Tschurtschenthaler, lebte. Ihr Mann bleibt nun allein mit seinem 13-jährigen Sohn zurück.

Am Tag, nachdem Sinner bei den Australian Open das Finale gewonnen hat, fand in Sexten die Beerdigung der Mutter und ihrer beiden Söhne statt. Viele Menschen sind herbeigeströmt, um sich zu verabschieden und der Frau und ihren zwei Kindern die letzte Ehre zu erweisen.

Aus Respekt vor den Angehörigen von Monika Stauder Tschurtschenthaler hat ausgerechnet die Familie von Jannik Sinner darum gebeten, dass vorerst keine Feier stattfindet, um seinen Triumph in Melbourne zu ehren.

In einer Gemeinde mit 1.900 Einwohnern kennt jeder jeden – zumindest vom Sehen her. Jannik Sinner ist daher unter den Einwohnern in Sexten „einer von ihnen“. So groß die Freude über seinen Sieg ist, so groß ist auch die Trauer über den Verlust von Monika Stauder Tschurtschenthaler.

Der Tennisstar ist unterdessen am Dienstag am Flughafen in Rom angekommen und hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. Am Donnerstag soll Sinner von Staatspräsident Sergio Mattarella empfangen werden. Selbst Papst Franziskus hat ihm gratuliert.