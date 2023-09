Sicherheit: Carabinieri patrouillieren durch Bozen

Bozen – Die Carabinieri von Bozen fahren fort, zur Erhöhung der Sicherheit der Einwohnerschaft durch die Stadt zu patrouillieren. Im Rahmen dieser Sicherheitsaktionen war am Dienstagabend in den von Sicherheitsproblematiken am meisten betroffenen Stadtgegenden eine Gruppe von zwölf Carabinieri zu Fuß unterwegs.

Die Präsenz der Carabinieri und die von ihnen durchgeführten Kontrollen trugen dazu bei, in gefährdeten Gebieten wie dem Bahnhofsbereich, der Umgebung der Handelskammer sowie am Verdiplatz die Kriminalität zu bekämpfen, das nächtliche Biwakieren von Obdachlosen und Kriminellen zu verhindern und den Drogenumschlag einzudämmen.

Im Rahmen dieser Kontrollaktionen dehnten die Carabinieri von Bozen ihren Einsatzbereich auch das Casanova-Viertel aus, das laut eingegangenen Meldungen als Treffpunkt von Jugendlichen gilt, die den nächtlichen Frieden stören und öffentliche Plätze verunstalten. Während des Einsatzes, der von 18.00 Uhr bis spät in die Nacht hinein andauerte, kontrollierten die Beamten mehr als ein Dutzend Fahrzeuge, erfassten mehr als 60 Verdächtige und verhafteten in der Nähe des Hotels Laurin den mutmaßlichen Täter eines Einbruchs.

Während des mehrstündigen Einsatzes wurde auch eine Person den Justizbehörden übergeben, gegen die aufgrund mehrerer Straftaten ein Haftbefehl anhängig war. Zudem wurde ein Nicht-EU-Bürger festgenommen, der in der Nähe des Bahnhofs von Sigmundskron eine junge Frau ausgeraubt haben soll. Beim Versuch, mit einem Zug in Richtung Staatsgrenze zu fliehen, wurde er von den Carabinieri gestellt und verhaftet.

Im Laufe ihrer Kontrolltätigkeit fielen den Carabinieri auch mehrere Autolenker auf, die sich Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung schuldig machten. Unter anderem wurde ein Mann auf freiem Fuß angezeigt, weil er unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug lenkte. Der Mann wurde aus dem Verkehr gezogen, nachdem den Carabinieri in der Bozner Romstraße ein Fahrzeug aufgefallen war, dessen Lenker offensichtliche Schwierigkeiten damit hatte, seinen Pkw auf der Straße zu halten.

Der Kommandeur der Kompanie der Carabinieri von Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, zeigt sich von den Ergebnissen der nächtlichen Kontrollaktion sehr zufrieden. „Die Carabinieri leisten täglich einen bürgernahen Dienst. Die Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um wieder Ordnung und Sicherheit herzustellen“, so Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, der versicherte, dass die Carabinieri fortan solche umfangreichen Kontrollaktionen regelmäßig wiederholen werde.