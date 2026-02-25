Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sicherheitsrisiko Baustelle: Anzeigen nach Kontrollen
Bei Meran

Sicherheitsrisiko Baustelle: Anzeigen nach Kontrollen

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 09:38 Uhr
Von: luk

Schenna/Meran – Bei gezielten Kontrollen auf Baustellen haben die Carabinieri aus Meran gemeinsam mit Inspektoren des Arbeitsinspektorats der Autonomen Provinz Bozen mehrere teils gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Vier Unternehmer wurden angezeigt.

Die Überprüfungen wurden in den vergangenen Tagen durchgeführt. Im Fokus stand die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitssicherheit gemäß dem Arbeitsschutzgesetz. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte fünf Baustellen im Gemeindegebiet von Schenna unter die Lupe.

Auf drei Baustellen stießen die Kontrolleure auf erhebliche Verstöße. So fehlten in einem Fall die vorgeschriebenen Absicherungen von Öffnungen und Lichtschächten. Diese müssen üblicherweise mit Abdeckungen und Geländern gesichert sein, um Abstürze zu verhindern.

Auf einer weiteren Baustelle waren freiliegende Bewehrungseisen nicht ausreichend geschützt. Zudem fehlten entlang der Gehwege die notwendigen Absturzsicherungen, was die Sicherheit der Arbeiter erheblich gefährdete.

Auch auf zwei anderen Baustellen wurden in höher gelegenen Stockwerken keine geeigneten provisorischen Schutzvorrichtungen oder vergleichbaren Absturzsicherungen angebracht.

Die Carabinieri kündigten an, die Kontrollen in den kommenden Tagen auf weitere Gemeinden auszuweiten. Ziel sei es, die Sicherheit auf Baustellen konsequent zu überwachen und Unfälle zu verhindern.

Bezirk: Burggrafenamt

