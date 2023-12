Sie lenkt ab, er schlägt zu – dreister Weihnachtsdiebstahl

Pärchen in Brixen festgenommen

Brixen – Die Carabinieri haben in Brixen ein polnisches Pärchen festgenommen. Der 45-Jährige und seine 34-jährige Partnerin sollen am Sonntag aus einer Holzhütte am Brixner Weihnachtsmarkt die Tageseinnahmen aus der Kasse gestohlen haben. Insgesamt handelte es sich um 2.000 Euro.

Während die Frau den Inhaber ablenkte und Interesse an den ausgestellten Waren vortäuschte, schlich sich ihr Komplize hinter die Theke und holte sich das Geld.

Trotz des Ablenkungsmanövers bemerkte der Inhaber den Diebstahl und versuchte den 45-Jährigen aufzuhalten. Doch der Mann stieß Betreiber des Standes mit dem Ellbogen zur Seite und ergriff mit seiner Komplizin die Flucht.

Der Bestohlene gab die Hoffnung allerdings nicht auf und hielt nach den Carabinieri Ausschau. Eine Streife ist eigens für den Wachdienst am Weihnachtsmarkt vorgesehen.

Die Ordnungshüter ließen sich die mutmaßlichen Täter beschreiben und machten sich sofort auf die Suche. Gleichzeitig wurde Verstärkung geholt. Mehrere Jugendliche, die als Zeugen einvernommen wurden, lieferten weitere nützliche Informationen. Das Pärchen konnte schließlich in einer nahegelegenen Straße gefasst werden.

Das Bargeld, das die beiden immer noch bei sich hatten, wurde beschlagnahmt. Gleichzeitig durchsuchten die Carabinieri den Wagen des Pärchens. Dort wurden mehrere Kleidungsstücke und Accessoires entdeckt, die immer noch mit der Diebstahlsicherung versehen waren. Außerdem wurden Flaschen mit Superalkohol sowie mehrere Messer, ein Flex und weiteres Einbruchswerkzeug beschlagnahmt.

Die Ordnungshüter vermuten, dass das Pärchen bereits auf anderen Weihnachtsmärkten – möglicherweise auch auf jenem in Innsbruck – sowie in Wohnungen und Geschäften zugeschlagen hat, bevor es nach Brixen kam. Die Ermittlungen laufen weiter.