Sieben Alko-Lenker im Pustertal überführt

Von: mk

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck haben am vergangenen Wochenende ihre Kontrollen auf der Straße massiv verstärkt. Die ernüchternde Bilanz: Sieben Führerscheine wurden einkassiert, zudem gab es eine Anzeige wegen Waffenbesitzen.

Gleich mehrere Lenker wurden wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, darunter ein 41-Jähriger, bei dem ein Wert von rund 1,3 Promille im Blut festgestellt wurde.

Ein 60-Jähriger, der am Steuer eines Lastkraftwagens saß, wurde mit einem Wert von rund einem Promille gestoppt – ähnlich wie ein 51-jähriger Pkw-Fahrer.

Zwei 27-jährige Pkw-Lenker wurden mit jeweils 1,14 und stolzen 1,46 Promille erwischt.

Besonders teuer zu stehen kommen dürfte die Nacht einen 48-Jährigen, der bei der Kontrolle deutliche Anzeichen von Trunkenheit aufwies. Allerdings weigerte er sich, sich einem Atemalkoholtest zu unterziehen. Die Folgen waren sofortiger Führerscheinentzug und die Sicherstellung seines Fahrzeugs.

In Abtei im Gadertal haben die Carabinieri einen weiteren Führerschein eingezogen. Eine 26-jährige Autofahrerin, die einen Unfall verursacht hatte, war betrunken. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Carabinieri haben außerdem einen bereits polizeibekannten 21-Jährigen durchsucht und ein Klappmesser sichergestellt. Er wurde wegen unerlaubten Mitführens von Waffen angezeigt.

Ein 20-Jähriger wurde wegen Drogenkonsums dem Regierungskommissariat gemeldet, nachdem die Ordnungshüter in Bruneck eine Dosis Haschisch für den Eigenbedarf bei ihm sichergestellt hatten.