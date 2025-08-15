Sieben Verletzte bei nächtlichem Unfall in Niederdorf

Von: mk

Niederdorf – Am gestrigen Donnerstagabend ist die Freiwillige von Niederdorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ausgerückt. Alarm geschlagen wurde um 22.24 Uhr. Auch die Feuerwehren von Toblach und Welsberg standen im Einsatz.

Auf der Umfahrungsstraße war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Beim Eintreffen der Wehrleute war keine Person mehr im Wrack der Fahrzeuge eingeklemmt.

Sieben Personen wurden erheblich verletzt. Die Wehrmänner unterstützen den Rettungsdienst bei der Versorgung der Betroffenen und organisierten für den Verkehr eine Umleitung durch Niederdorf.

Die Feuerwehr von Niederdorf stand mit insgesamt 25 Mann für rund zwei Stunden im Einsatz.