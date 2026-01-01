Silvesternacht in Südtirol: Zwei Personen angezeigt

Von: ka

Bozen – Wie gewohnt überwachten die Polizeibeamten der Bozner Quästur auch dieses Jahr während der Silvesternacht mit speziellen Diensten die Feierlichkeiten in verschiedenen Südtiroler Gemeinden.

Die vom Quästor Giuseppe Ferrari eingesetzten Ordnungskräfte, bestehend aus etwa fünfzig Frauen und Männern unter der Leitung von fünf Beamten der öffentlichen Sicherheit, die der Staatspolizei, den Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei angehören, ermöglichten den reibungslosen Ablauf der beiden wichtigsten Veranstaltungen in der Landeshauptstadt: das Konzert auf dem Siegesplatz mit etwa 3.000 Teilnehmenden und die kurz nach Mitternacht beginnende Veranstaltung auf dem Messegelände.

Auch in Meran und Brixen, wo insgesamt etwa zwanzig Beamte der Staatspolizei, der Carabinieri und der örtlichen Polizei im Einsatz waren, verliefen die Silvesterfeiern mit mehreren hundert Teilnehmern reibungslos.

Die Einsätze der Streifenwagen verliefen weniger ruhig. So rückten die Streifenwagen gegen 23.15 Uhr in die Dalmatienstraße in Bozen aus, da dort eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gemeldet worden war. Die Polizisten trafen schnell am Ort des Geschehens ein, identifizierten alle Beteiligten und sammelten erste Hinweise zur Rekonstruktion des Streitverlaufs, um gegebenenfalls strafrechtlich gegen sie vorgehen zu können.

Außerdem wurde eine Polizeistreife zu einer Wohnung in der Bozner Altstadt gerufen, in der es zu einem Streit zwischen einem Mann und zwei Frauen gekommen war. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 37-jährigen kolumbianischen Staatsbürger, der sich legal im Staatsgebiet aufhielt und nicht bei der Justizbehörde vorbestraft war. Während der Silvesterfeierlichkeiten hatte er aus nichtigem Grund seine Frau und ihre Freundin, die dieser zu Hilfe gekommen war, angegriffen und ihnen leichte Verletzungen zugefügt. Der Mann wurde den Justizbehörden gemeldet.

In Bozen zeigte eine mit Kontrollaufgaben betraute Polizeistreife am Morgen des 31. Dezembers außerdem einen 43-jährigen italienischen Staatsbürger mit mehreren Vorstrafen bei den Justizbehörden an. Er war außerhalb eines Betriebs im Industriegebiet mit einer Axt angetroffen worden.

Was die durch Feuerwerkskörper verursachten Verletzungen betrifft, so wurden im Raum Meran Abschürfungen an der Hand eines Minderjährigen gemeldet. Er konnte nach der Untersuchung im Krankenhaus wieder entlassen werden.