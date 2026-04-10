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Täter ausgeforscht, Ausrüstung sichergestellt

Skidieb hat nicht mit Videoanalyse gerechnet

Freitag, 10. April 2026 | 09:40 Uhr
ski sym Offenbar wurden Corona-Bestimmungen umgangen
APA/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand
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Von: luk

Wolkenstein in Gröden – Ein scheinbar perfekter Skidiebstahl auf der Piste ist nun aufgeklärt: Die Carabinieri haben den mutmaßlichen Täter identifiziert und die gestohlene Ausrüstung sichergestellt.

Der Vorfall ereignete sich am 22. Februar im Skigebiet „Piz Sella“ nahe der Hütte „Piz Seteur“. Ein 41-jähriger Tourist aus Neapel stellte nach einer Pause fest, dass seine zuvor abgelegten Skier verschwunden waren.

Was zunächst wie ein Diebstahl ohne Zeugen und Beweise wirkte, konnte schließlich dank aufwendiger Ermittlungsarbeit aufgeklärt werden. Die Beamten der Carabinieri-Station Wolkenstein werteten zahlreiche Videoaufnahmen aus Liftanlagen aus und kombinierten diese mit Daten der Skipass-Zugänge.

Durch den Abgleich von Bildern, Zeitstempeln und Durchgängen gelang es den Ermittlern schließlich, einen Verdächtigen auszuforschen: einen 60-jährigen Mann aus Moena im Trentino.

Hausdurchsuchung bringt Beweis

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Bozen eine Hausdurchsuchung an. Diese wurde von den zuständigen Carabinieri in Moena durchgeführt – mit Erfolg: Die gestohlene Skiausrüstung konnte sichergestellt werden.

Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Skier wurden beschlagnahmt und werden dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Bezirk: Salten/Schlern

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