Skifahrer bei Lawinenabgang in Tirol schwer verletzt

Von: apa

Ein 19-jähriger Skifahrer ist am frühen Sonntagnachmittag in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) unterhalb des Gampberges bei einer Variantenabfahrt im freien Skiraum von einer Lawine verschüttet und dabei schwer verletzt worden. Der Schwede war laut Polizei als erster einer dreiköpfigen Gruppe in einen sehr steilen Nordhang eingefahren, als sich zunächst ein kleines Schneebrett und schließlich der gesamte 70 Meter breite Hang löste. Seine Begleiter setzten den Notruf ab.

Seine Freunde sowie weitere Zeugen begannen mit der Suche nach dem 19-Jährigen, der eine Notfallausrüstung bei sich trug. Er wurde schließlich über das Lawinenverschüttetensuchgerät geortet und mithilfe der Crew des Notarzthubschraubers geborgen. Der Skifahrer wurde mit dem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.