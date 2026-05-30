So heiß war es im Mai: 36,5 Grad als Spitzentemperatur

Von: mk

Bozen – “Dieser Mai hatte temperaturmäßig zwei Seiten: In der ersten Hälfte und vor allem zur Monatsmitte war es relativ kühl, teils schneite es nochmals bin in höhere Täler”, berichtet Meteorologe Dieter Peterlin vom Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz: “Die letzten zehn Tage waren von steigenden Temperaturen und einer ersten Hitzewelle geprägt. Insgesamt lagen die Temperaturen im Mai damit landesweit um rund ein Grad über dem langjährigen Durchschnitt.”

Höchste und tiefste Temperatur

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 27. Mai in Bozen mit außergewöhnlichen 36,5° Grad Celsius gemessen. Am kältesten war es am Morgen des 13. Mai in Sexten mit minus fünf Grad Celsius.

Niederschläge

“Wie bereits die Monate zuvor war auch der Mai wieder relativ trocken, im gesamten Monat sind nur halb so viel Niederschläge gefallen wie im langjährigen Durchschnitt”, fasst Meteorologe Peterlin zusammen.

Wie geht es weiter?

Über das Wochenende hinaus bleibt es meist sonnig und heiß, im Laufe der nächsten Woche folgt eine Wetterumstellung mit Abkühlung und etwas Regen.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert.

Vergleich durch Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach sind in den Klimadiagrammen ersichtlich, die täglich auf der Internetseite des Landes aktualisiert werden und die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt vergleichen.

Laufend aktualisierter Wetterbericht

Informationen über die Wetterlage und die weitere Entwicklung gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol.