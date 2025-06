So heiß wie in Kairo

38 Grad Höchsttemperatur am Sonntag

Von: luk

Bozen – In Südtirol dominiert seit Tagen eine ungewöhnliche Juni-Hitze. Nun steuert sie auf ihren Höhepunkt zu.

An diesem Wochenende prognostiziert das Landeswetteramt Höchstwerte von 38 Grad. Diese sollen am Sonntag im Raum Bozen eintreten. In Meran wird es mit 37 Grad nicht minder heiß.

Das sind ähnliche Temperaturen, wie sie derzeit auch in Kairo in Ägypten anzutreffen sind. Dort liegen die Höchstwerte in diesen Tagen ebenfalls bei 37 bis 38 Grad.

Dafür verantwortlich ist ein umfangreiches Hochdruckgebiet. Sehr warme Luftmassen werden gerade in Richtung Alpen gedrückt.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin meldet in den sozialen Netzwerken aber einen kleinen Lichtblick:

Die bisher höchste Temperatur des Sommers von 37,0° wird an diesem Wochenende nochmals knapp übertroffen. Die ungewöhnliche Junihitze erreicht ihren Höhepunkt. Anfang der nächsten Woche gehen die Temperaturen aufgrund von Gewittern leicht zurück, schwül bleibt es aber weiterhin.

Bevor es aber etwas erträglicher wird, muss der Hitze-Sonntag überstanden werden. Am Sonntag soll die Sonne im ganzen Land scheinen. Der Himmel ist die meiste Zeit ungetrübt.

Ab Montag: Sonne, Wolken und Gewitter

In der kommenden Woche werden die Verhältnisse dann. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab und besonders in der zweiten Tageshälfte entwickeln sich einige Gewitter.

Auch der Dienstag bringt zeitweise sonniges Wetter mit ein paar Gewittern am Nachmittag.

Am Mittwoch ändert sich wenig: Nach einem recht sonnigen Vormittag sind am Nachmittag wieder Gewitter möglich.

Der Donnerstag verläuft zeitweise sonnig, in der zweiten Tageshälfte nimmt die Gewitterneigung zu.