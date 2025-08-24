Aktuelle Seite: Home > Chronik > So schnell geht es hinter Gitter
Hausarrest ignoriert

So schnell geht es hinter Gitter

Sonntag, 24. August 2025 | 08:54 Uhr
45-Jähriger muss lebenslang ins Gefängnis
Bozen – Ein 35-jähriger Südtiroler hat seinen Hausarrest kurzerhand beendet – nun sitzt er im Gefängnis.

Der Mann aus dem Unterland war eigentlich verpflichtet, seine Strafe in den eigenen vier Wänden abzusitzen. Wegen gesundheitlicher Probleme brachte man ihn jedoch in die Notaufnahme des Bozner Spitals. Nach der Behandlung nutzte er die Gelegenheit zur Flucht und kehrte nicht mehr zurück.

Die Freiheit währte jedoch nicht lange: In den frühen Morgenstunden stießen Carabinieri an der Kreuzung Palermo-/Cagliari-Straße in Bozen auf den Verdächtigen. Er versuchte sich mit falschen Angaben herauszureden, doch die Beamten erkannten ihn sofort.

Der Ausbrecher wurde festgenommen und ins Gefängnis von Bozen gebracht. Neben dem Verstoß gegen den Hausarrest muss er sich nun auch wegen Falschangaben verantworten.

