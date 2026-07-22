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Carabinieri klären Einbruch in Bozen in Rekordzeit auf

So wollten sie ihre Spuren verwischen

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 12:02 Uhr
22.07.2026 CC Bolzano
Carabinieri
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Von: mk

Bozen – In nicht einmal 24 Stunden ist es den Carabinieri von Bozen gelungen, einen Einbruch in ein Geschäft in der Nähe vom Waltherplatz aufzuklären. Die Ordnungshüter identifizierten nicht nur den eigentlichen Täter, sondern gleich auch mehrere Handlanger.

Der eigentliche Vorfall hat sich in der Nacht vom 17. Juli ereignet. Ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, hat die Vitrine des Geschäfts eingeschlagen und entwendete die Registrierkasse, die rund 100 Euro an Tageseinnahmen enthielt.

Nach einem Lokalaugenschein gelang es den Carabinieri, den mutmaßlichen Täter innerhalb kürzester Zeit zu identifizieren. Der Mann muss sich nun wegen erschwerten Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Doch damit nicht genug. Der Verdacht, dass der junge Mann nicht allein agiert hatte, veranlasste die Carabinieri dazu, weiter zu ermitteln. In der Tat ergab eine Überprüfung der Bilder von Überwachungskameras, dass ein Komplize dem mutmaßlichen Täter ein Fahrrad organisiert hat, um zum Geschäft zu gelangen und anschließend die Flucht zu ergreifen.

Zwei weitere Komplizen warteten in der Nähe des Doms auf ihn, um die Registrierkasse in Empfang zu nehmen. Offenbar hofften die Beteiligten, dadurch ihre Spuren zu verwischen.

Die Carabinieri schafften es trotzdem, sämtliche Komplizen – eine Frau und zwei Männer – auszuforschen. Die drei wurden wegen Beihilfe zu erschwertem Diebstahl angezeigt.

Bezirk: Bozen

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