Solidarität für Quästor nach erneuten Morddrohungen

Von: mk

Bozen – Quästor Paolo Sartori ist im Internet erneut von Linksextremisten bedroht worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, tauchten Fotos mit den Drohbotschaften auf Instagram und auf der Messenger-App Telegram auf.

Dahinter steckt erneut die Rosa Rote Armee Fraktion. „Was ich mir vom Morgen erwarte? Der Quästor ist immer noch nicht tot. Doch im Grunde hoffe ich immer noch darauf“, lautet der Text einer Nachricht.

In einer weiteren Nachricht spielt die Gruppe auf den jüngsten Taser-Einsatz in Südtirol an, nach dem eine Person verstorben ist. „Hey Sheriff: Wann immer du willst ohne Taser. Sag mir wann und wo!“

Bereits vor rund einem Monat hat dieselb Gruppe Sartori in einem Beitrag auf Instagram den Tod gewünscht.

Vizelandeshauptmann Marco Galateo bekundete seine Solidarität mit dem Quästor. „Wir verurteilen aufs Schärfste jede Form von Gewalt und Einschüchterung jenen gegenüber, die sich tagtäglich für unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden einsetzen.“

Auch Freiheitliche bekunden Solidarität

Auch Roland Stauder Obmann der Freiheitlichen, äußerte sich zum Vorfall: „Die erneuten Drohungen gegen Quästor Paolo Sartori zielen auf rechtsstaatliche Grundwerte und das unermüdliche Engagement für Recht und Ordnung in Südtirol ab. Es handelt sich hierbei um einen Angriff auf das Fundament unserer freien und demokratischen Gesellschaft und ist zutiefst verabscheuungswürdig“, so Stauder.

Wenn ein Mann, der für die Wiederherstellung für Recht und Ordnung sorgt bedroht wird, werde klar, wes geistig Kind die Drohenden seien. Dies sei ohne Zweifel ein klarer Fall für die Staatsanwaltschaft.

„Dass Morddrohungen kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sind, sollte wohl jeder, sogar linksextreme Gruppierungen begriffen haben“, so Roland Stauder abschließend in einer Aussendung.