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Abkühlung erst zum Wochenende

Sommer im April: Südtirol schwitzt

Dienstag, 07. April 2026 | 12:06 Uhr
Sonnencreme sommer urlaub sonne Auf Sonnenschutz sollte aber nicht verzichtete werden
APA/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT PFARRHOFER
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Von: luk

Bozen – Südtirol erlebt derzeit einen ungewöhnlich frühen Vorgeschmack auf den Sommer. Temperaturen von bis zu 28 Grad sorgen Anfang April für fast schon hochsommerliche Verhältnisse.

Die Temperaturen liegen deutlich über dem, was zu dieser Jahreszeit üblich ist. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin liegen die aktuellen Werte rund acht bis zehn Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Besonders auffällig sei die Wärme in den Nachmittagsstunden: “Das sind Temperaturen, wie sie normalerweise erst Anfang Juni erreicht werden”, so Peterlin.

Am Ostermontag wurden mit 27,5 Grad gleich an mehreren Orten Spitzenwerte gemessen, darunter in Bozen, Gargazon und Branzoll.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter über Südtirol stabil und sonnig. Ein Hochdruckgebiet sorgt weiterhin für viel Sonnenschein und frühlingshafte bis frühsommerliche Temperaturen. Am Dienstag zeigt sich der Himmel im ganzen Land meist wolkenlos, lediglich in den Regionen am Alpenhauptkamm ist leichter Föhn spürbar.

Die Prognosen versprechen eine Fortsetzung des sonnigen Wetters: Am Mittwoch bleibt es strahlend schön, nach kühlen Morgenstunden wird es am Nachmittag erneut ungewöhnlich warm. Am Donnerstag ziehen erste dünne Schleierwolken auf, die Temperaturen bleiben jedoch auf hohem Niveau.

Erst am Freitag deutet sich ein Wetterumschwung an. Mit auffrischendem Nordwind wird es wechselhafter, vereinzelt sind auch kurze Regenschauer möglich. Gleichzeitig gehen die Temperaturen spürbar zurück und pendeln sich wieder auf für April typische Werte ein.

Am Wochenende kehrt mit Nordföhn erneut die Sonne zurück, allerdings ohne die extremen Ausreißer der vergangenen Tage.

Bezirk: Bozen

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