Sonntagsausflug zum Pragser Wildsee endet für Schweizerin in Bachbett

Von: luk

Prags – In Prags hat sich am späten Sonntagvormittag ein Freizeitunfall zugetragen. Eine 48-jährige Schweizerin, die sich auf einem Wanderweg in Richtung des malerischen Pragser Wildsees befand, stürzte und landete ausgerechnet in einem Bachbett.

Die Sektion Innichen des Weißen Kreuzes, gemeinsam mit dem Bergrettungsdienst Hochpustertal, rückte umgehend mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen aus.

Die Retter arbeiteten Hand in Hand und schafften es, die Frau sicher aus dem Bachbett zu bergen. Sie wurde sofort dem Notarzt übergeben und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus von Innichen gebracht.