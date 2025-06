Spezialeinheiten der Carabinieri trainieren in Wolkenstein

Von: mk

Wolkenstein in Gröden – Eliteeinheiten der Carabinieri, die sogenannten “Jäger”-Staffeln (Squadroni Eliportati Cacciatori), haben diese Woche ein intensives alpines Fortbildungsprogramm im Ausbildungszentrum der Carabinieri in Wolkenstein abgeschlossen. Acht Spezialisten aus Sardinien, Apulien, Sizilien und Kalabrien nahmen an dem Kurs teil, der darauf abzielte, ihre Fähigkeiten für Einsätze in schwierigem Gelände zu verfeinern.

Unter der Leitung erfahrener alpiner Militärausbilder des Zentrums durchliefen die Teilnehmer ein vielseitiges Programm. Dieses umfasste nicht nur anspruchsvolle Kletterübungen am Berg, sondern auch realitätsnahe Simulationen von Rettungseinsätzen. Ziel war es, die technischen Manöver im alpinen Umfeld zu perfektionieren und die Einsatzbereitschaft der Spezialkräfte zu gewährleisten.

Ergänzt wurden die praktischen Übungen durch theoretische Einheiten in den multimedialen Schulungsräumen des Zentrums.

Die regelmäßigen alpinen Fortbildungskurse sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die für Bergrettungseinsätze zuständigen Carabinieri stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und den Anforderungen im alpinen Gelände gewachsen bleiben.