Spezialtaucher auch heute in der Etsch im Einsatz

Bozen – Auch heute suchen wieder Spezialtaucher der Carabinieri aus Genua in und an der Etsch nach Peter Neumair. Schon gestern haben sie mit Booten die Etsch nach möglichen Stellen abgesucht, wo sich ein Körper verfangen und sinken könnte. Auf diese Stellen wollen sich die Taucher nun konzentrieren.

Vorerst werden die Spezialkräfte für eine Woche an der Etsch zwischen Bozen und Mori im Einsatz sein. Der pensionierte Lehrer Peter Neumair wird seit dem 4. Jänner vermisst. Der leblose Körper seiner Ehefrau Laura Perselli ist vor zwei Wochen bei Neumarkt in der Etsch gefunden worden.

Unter Tatverdacht steht der 30-jährige Sohn des Paares. Ihm wird vonseiten der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine Eltern am Abend des 4. Jänner getötet und die Leichen in die Etsch geworfen zu haben. Der 30-Jährige sitzt im Bozner Gefängnis in Untersuchungshaft und beteuert nach wie vor seine Unschuld.