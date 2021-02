„Taucher der Costa Concordia“ suchen nach Peter Neumair

Bozen – Am Freitagabend ist sie in Bozen eingetroffen (im Bild). Am heutigen Samstag hat die Taucher-Spezialeinheit der Carabinieri aus Genua die Suche nach Peter Neumair aufgenommen. Die Taucher sind bereits beim Schiffsunglück der Costa Concordia im Jahr 2012 vor der Insel Giglio zum Einsatz gekommen.

Am gestrigen Freitag wäre Peter Neumair 64 Jahre alt geworden. Der Mann gilt seit 4. Jänner als vermisst. Am 6. Februar ist der Leichnam von Laura Perselli aus der Etsch geborgen worden. Wie aus den Ergebnissen der Obduktion hervorging, ist die Ehefrau von Peter Neumair stranguliert worden, bevor ihr Körper in den Fluss geworfen wurde. Unter Tatverdacht steht der 30-jährige Sohn des Paares. Benno Neumair beteuert allerdings nach wie vor seine Unschuld.

Die Erwartungen in die spezialisierte Tauchergruppe der Carabinieri aus Genua sind hoch, berichtet Alto Adige online. Auf den Tauchern ruht die letzte Hoffnung, den Leichnam des Vermissten aufzuspüren.

Maurizio Gargiulo, der Kommandant der spezialisierten Taucher, mahnt allerdings, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. „Wir sind keine Superhelden. Wir sind speziell ausgebildetes Personal in dieser Art von Unterfangen und wir werden alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um bis dort zu suchen, wohin wir auch gelangen können“, erklärt Gargiulo laut Alto Adige online.

Dabei gelte es, den menschlichen Aspekt niemals aus den Augen zu verlieren. Primäres Ziel sei es, den Leichnam den Familienangehörigen zu übergeben. „Wenn wir zu Einsätzen dieser Art gerufen werden, steckt für uns ein beachtliches Maß an emotionalem Engagement dahinter – abseits der Ermittlungen“, erklärt der Kommandant. Die Experten wurden für eine Woche lang angefordert, um in der Etsch nach Peter Neumair zu suchen.