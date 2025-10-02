Aktuelle Seite: Home > Chronik > Spingeserstraße in Schabs am Samstag gesperrt
Weißes Kreuz übt "Massenanfall von Verletzten"

Spingeserstraße in Schabs am Samstag gesperrt

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 10:17 Uhr
Freiwilligensymposium des Weißen Kreuzes
Weißes Kreuz
Von: Ivd

Schabs – Am Samstag kommt es in Schabs zu Verkehrsbehinderungen: Wegen einer groß angelegten MANV-Übung (Massenanfall von Verletzten) bleibt die Spingeserstraße ab 8.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine lokale Umleitung wird eingerichtet.

Die Übung wird vom Weißen Kreuz Mühlbach gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schabs organisiert. Insgesamt nehmen rund 200 Einsatzkräfte teil – darunter das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz, verschiedene Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr, die Bergrettung, der Zivilschutz, die Notfallseelsorge, Mitarbeiter des CNSAS sowie Personal des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Organisationen in einem Ernstfall zu trainieren. Über die genauen Abläufe wird vorab keine Information gegeben, damit auch die Einsatzkräfte erst unmittelbar vor Beginn mit der Situation konfrontiert werden.

Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperre einzuplanen und die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen.

Bezirk: Eisacktal

