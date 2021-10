St. Marin in Passeier: Randalierer entfernen Schachtdeckel

St. Martin in Passeier – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben in St. Martin in Passeier Randalierer zugeschlagen. Alle Schachtdeckel in der Dorfstraße vom Unterwirtsplatz bis zum Dorfbauer sind mutwillig entweder entfernt oder gelockert worden.

Bürgermeisterin Rosmarie Pamer will deshalb Anzeige erstatten. Sie hat auf Facebook auf den Vorfall hingewiesen.

Die Randalierer hätten Fußgänger und Autofahrer einer ungeheuren Gefahr ausgesetzt, schreibt die Bürgermeisterin.

Auch die Bilder der Überwachungskameras werden ausgewertet. Die Bevölkerung wird um weitere Hinweise gebeten.

Die Bürgermeisterin bedankt sich außerdem bei der Feuerwehr für das rasche Eingreifen.