St. Sigmund: Pkw landet in Bach

St. Sigmund – In der gestrigen Sonntagnacht ist es gegen 21.30 Uhr im unteren Pustertal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam in St. Sigmund in der Gemeinde Kiens ein Pkw von der Straße ab und landete daraufhin in einem Bach.

Daraufhin wurden die Freiwillige Feuerwehr St. Sigmund und Stegen alarmiert, welche das Auto erfolgreich bergen konnten. Neben den beiden Feuerwehren standen auch das Weiße Kreuz Bruneck und die Ordnungshüter im Einsatz.