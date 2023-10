Staatsanwaltschaft verlangt Bestätigung für „Lebenslänglich“

Bozen – Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Berufungsschwurgericht in Bozen die Bestätigung der lebenslangen Haftstrafe für Benno Neumair gefordert. Der 33-Jährige muss sich bekanntlich dafür verantworten, am 4. Jänner 2021 seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair in deren eigenen Wohnung stranguliert zu haben.

Der 33-Jährige hatte die Tat zunächst geleugnet. Nach wochenlanger Suche nach den Eltern legte er schließlich ein Geständnis ab. Am 19 November im vergangenen Jahr erfolgte das Urteil in der ersten Instanz. Das Gericht entschied, dass Benno Neumair bei beiden Morden – die kurz nacheinander stattgefunden haben – voll zurechnungsfähig gewesen sei.

Der Angeklagte hat sich am heutigen Freitag nicht im Gerichtssaal befunden. Anwesend waren hingegen seine Schwester Madè, seine Tante Carla Perselli und ihr Ehemann Gianni Ghirardini sowie die Geschwister von Peter Peter Neumair Michaela e Ganesh.

Bis 13.30 Uhr wurde die Anhörung ausgesetzt. Anschließend sollen die Nebenkläger zu Wort kommen. Wie Alto Adige online berichtet, wird ein Urteil in den kommenden Tagen erwartet.