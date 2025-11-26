Aktuelle Seite: Home > Chronik > Staatspolizei hat in Bozen bei „Orange the World“ mitgemacht
Gegen Gewalt an Frauen

Staatspolizei hat in Bozen bei „Orange the World“ mitgemacht

Mittwoch, 26. November 2025 | 15:22 Uhr
foto-questura
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 25. November ist das Gebäude der Quästur in Bozen anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen in orangem Licht erstrahlt. Auch die Staatspolizei hat in Südtirol damit ein Zeichen gesetzt.

Damit schloss sie sich der Initiative „Orange The World“ an. Diese Aktion wird von „UN Women“ gefördert -der Organisation der Vereinten Nationen für Geschlechtergleichheit, die sich dem Kampf gegen jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen verschrieben hat.

Die Beteiligung wurde von „Soroptimist International Italia“ angeregt. Soroptimist International ist eine globale Freiwilligenorganisation von berufstätigen Frauen und Frauen in Führungspositionen, die sich für die Frauenförderung, die Verwirklichung von Chancengleichheit und für Menschenrechte einsetzt.

Die Quästur Bozen arbeitet bereits seit Längerem mit dem lokalen „Soroptimist Club“ zusammen. Dieser hat unter dem Motto „Ein Zimmer für sich allein“ zwei spezielle Räume eingerichtet, die geschützten Anhörungen von Frauen und Schutzbedürftigen dienen, die Opfer von Gewalt wurden.

Im Dezember 2023 war ein solcher Raum in der Quästur in Bozen selbst eingerichtet worden. Am heutigen Mittwoch wurde der zweite Raum im Polizeikommissariat in Brixen seiner Bestimmung übergeben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
29
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
28
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
25
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Kommentare
23
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 